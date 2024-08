Albstädter Band-Sommer: Infernalisch vielleicht – Trio nein!

1 Sterne an Albstadts Musikhimmel: das Trio Infernale mit Simon Steigmayer, Juan García, Alex Neher und Otto Hoppe Foto: Carmen Soudani

Mit dem Konzert der Band „Trio Infernale“ ist am Samstag Albstadts bisher erfolgreichster Band- Sommer zu Ende gegangen.









Es war ein würdiges Finale – das wird wohl jeder der anwesenden Gäste bestätigen. Dank der ehrlichen handgemachten Musik, welche die Band um Juan „Hansi“ García und Otto Hoppe bot, wurde der Abend einmal mehr zu einem vollen Erfolg. Die gesangliche Abstimmung zwischen García und Hoppe gelang perfekt, und auf der Setlist, die Otto Hoppe zusammengestellt und vor zwei Monaten García präsentiert hatte, stand das Beste, was Pop und Rock zu bieten haben – das Spektrum reichte von „Loosing My Religion“ von REM über „Rocking All Over The World“ von Status Quo bis hin zu „1001 Nacht“ von Klaus Lage. Da blieben keine Wünsche offen.