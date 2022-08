Die großartige Premierensaison der Reihe "Albstädter Band-Sommer" haben zwei der besten Bands der Region gekrönt: "The Dewy Lilies" und "Bounded Blue" haben Hunderte von Fans am Wochenende richtig glücklich gemacht.















Link kopiert

Albstadt-Ebingen - Es fühlt sich an wie das Ende der Pandemie, wie Weihnachten, Ostern und der 90. Geburtstag von Lieblingsoma Else, alles an einem Tag: Nach gefühlten 100 Jahren erklangen am Freitag endlich wieder die Stimmen von Ausnahme-Sängerin Verena Rissel und Alessandro D’Alberti in der Stadtmitte – es war der Anfang vom Ende eines wunderschönen Band-Sommers. "The Dewy Lilies" haben ihre Spielfreude nicht verloren, ganz im Gegenteil: Mit ihrem aufgekratzten Gitarristen Marcello Mintrone, einem schlagkräftigen Swen Acker an den Drums sowie Reiner Schweizer am Keyboard und Tim Reiser am Bass – beiden merkte man nicht an, dass sie eingesprungen waren – rockten die taubenetzten Lilien ihre förmlich ausgehungerten Fans: Viele hatten sich auf den fünften und vorletzten Konzertabend des ersten Albstädter Band-Sommers besonders gefreut.

Sicherer Griff nach den Perlen

Kein Wunder: "The Dewy Lilies" sind bekannt für die enorme Bandbreite ihres Repertoires, für ihren sicheren Griff nach den Perlen der jeweiligen Genres und für eine Frontfrau, deren goldene Stimme allen Originalen alle Ehre macht. Ein Übriges tat am Freitag Gaststar Wolfgang Lederer, der fantastische Töne aus dem Saxofon zauberte.

So breit wie das Repertoire war die Altersspanne der Fans: Da tanzten verliebte Paare der silbernen Generation ausgelassen zu "Notbush City Limits" und "Ohne Dich schlaf’ ich heut’ Nacht nicht ein", ausgeflippte Vierziger zelebrierten Westenhagens "Sexy", "Footlose" und "Like the Way I do" aus ihren Teenager-Zeiten, die Jüngeren freuten sich über "Shallow" von Lady Gaga, die in Verena Rissel eine Meisterin gefunden hat, und die Kinder lernten einige der schönsten Klassiker der Rock-Geschichte kennen: "I’m so exited", "Oh Baby Love", "Hold the Line" und "Long Train Runnin" von den guten alten Doobie Brothers. Mehrere unter den Kindern waren übrigens jene von Band-Mitgliedern, trommelten mit Papa Swen Acker eine kleine Einlage und tanzten für Papa Tim Reiser, der einen anderen Vater vertrat: Simon Steigmayer wird Vater und hatte ausnahmsweise Wichtigeres zu tun.

"Das ist wirklich Musik von Hand gemacht"

"Das müssen Sie wirklich mal in der Zeitung schreiben: Das ist die beste Band – die machen Musik wirklich von Hand, da hört man jedes Instrument und da wird nichts reingestreamt", freute sich einer der Besucher, die am Freitag zahlreicher waren als am Samstag, da Petrus am Mittag die Schleusen weit öffnete. Dabei hätte gerade der Abend mit "Bounded Blue" einen gerammelt vollen Bürgerturmplatz verdient gehabt, denn musikalisch gesehen war es – trotz der Klasse der anderen – das Beste der sechs Bandkonzerte.

Kunststück: Alle auf der Bühne sind Vollprofis, angefangen von Bandgründer Wolfgang Fischer am Piano, der zuvor heftig ins Schwitzen gekommen war. Der Grund: Sängerin krank, Musiker im hohen Norden und kein Flieger in Sicht. "Da ist es ein Segen, ein Netzwerk zu haben", weiß Fischer, und das war reißfest: Alex Neher sprang am Schlagzeug ein, Andreas Dehner am E- und am Contrabass, und zusammen mit "Blues Gott" Philipp Tress an der Gitarre und dem preisgekrönten Saxofonisten Alexander Sandy Kuhn machte Fischer die Personalnot komplett vergessen.

Gewollter Stilbruch: Das klappt nur mit einem solchen Könner

Nicht zuletzt lag das an Alex Kraus, bekannt als Frontman des SWR-Klassikers "Pop und Poesie", mit dem Fischer eine jahrzehntelange Zusammenarbeit – und Freundschaft – verbindet. Ob Eric Claptons "Wonderful Tonight" oder Bob Marleys "Stir it up": Kraus veredelte jeden einzelnen Song, und dank der Vielseitigkeit seine Stimme gelang es der Band auch, manchen Klassiker in ganz anderem Stil zu präsentieren.

Zum Schluss sprühten funkige Funken, etwa bei "Cool and the Gang"-Klassikern, das Publikum tanzte ausgelassen bis zum Bühnenrand, klatschte mit und spendete immer wieder Szenenapplaus für die Soli. Bei denen der Instrumentalisten verzog sich Kraus übrigens an den Bühnenrand, um den Musikern die Schau nicht zu stehlen – ganz Profi. Als solche dankten "Bounded Blue" auch allen, die den ersten "Albstädter Band-Sommer" zum Erlebnis gemacht haben: Den Technikern Konstantin Greger und Uwe Sessler von "Slam", dem Kulturamt der Stadt Albstadt und den Teams von "BeSave" und der "KulturFabrik Zollernalb". Dort spielt "Bounded Blue" übrigens im November – damit haben gut zwei Monate Vorfreude begonnen.