Albstädter Arzt gibt Tipps: Wie Senioren die Hitzewelle gut überstehen

Dass es auf der Schwäbischen Alb und speziell in Albstadt „einen Kittel kälter“ ist als anderswo, wird zum Vorteil. Dennoch gilt Hitzewarnung. Was sollten Senioren beachten?

Mit Temperaturen um und sogar über 30 Grad Celsius, die ab Mitte dieser Woche erwartet werden, steht Albstadt zwar noch besser da als viele andere Regionen, wo bis zu 40 Grad erwartet werden, doch selbst rund um den Kältepol Degerfeld macht die Hitze den Menschen, vor allem Senioren, extrem zu schaffen und kann sogar gefährlich werden.

Walter Spengler, promovierter Allgemeinmediziner und selbst mit Mitte 80 noch als Arzt aktiv, kennt die Tücken von Hitzewellen und weiß, was wichtig ist, um sich zu schützen. Walter Spengler rät:

Walter Spengler ist mit Mitte 80 noch als Arzt aktiv. Foto: Karina Eyrich

Viel trinken: „Nicht eiskalt – das ist eine Schocktherapie!“ sagt Spengler mit Blick auf Eistee und Co. – und empfiehlt lauwarme Getränke wie Kräuter- und Früchtetees. „Ältere Menschen trinken ohnehin viel zu wenig, weil sie weniger Durst empfinden“, weiß Spengler und mahnt: „Durst ist kein Maßstab – die Flüssigkeitsmenge ist der Maßstab!“ Extra-Tipp: Getränke immer griffbereit haben, mit ein paar Blättchen Minze oder ein paar Beeren veredeln, durch Wecker oder Smartphone-Apps ans Trinken erinnern. Koffein nur in Maßen, Alkohol meiden.

Leichte Kost: „Bei schwerer Kost kostet die Verdauung zusätzliche Energie“, mahnt Spengler. Er empfiehlt daher Leichtverdauliches und wasserreiches Obst und Gemüse. Dazu zählen Wassermelonen, Salatgurken, Pfirsiche und Nektarinen, die dem Körper schon bei der Mahlzeit zusätzliche Flüssigkeit liefern.

Kühlen: Als erfahrener Hausarzt schwört Spengler auch bei Fieber auf Wadenwickel – diese seien auch bei Sommerhitze ein gutes Mittel, um den Körper zu kühlen. „Vor allem die Beine sollten gekühlt werden“, rät Spengler. Aber auch an den Armen und Schläfen sowie im Nacken tue Kühlung in der Sommerhitze besonders gut. Ein Fuß- oder Arm-Bad sollte kühl, aber nicht eiskalt sein. Extra-Tipp: Frottee-Handtücher zerknüllen und ins Eisfach oder die Gefriertruhe stopfen, bei Bedarf auf die Beine legen oder um die Knöchel binden – das ist angenehmer als eiskalte Eispäckchen. Ab und zu ein Sprühstoß aus einer mit Wasser gefüllten Sprühflasche befeuchtet die Haut – das kühlt sie ab. Für die Nacht lässt sich eine Wärmflasche mit kaltem Wasser und einigen Eiswürfeln zu einer Kälteflasche umfunktionieren.

In der Dix-Ausstellung im Kunstmuseum ist es kühl: 22 Grad Celsius. Foto: Martin Kistner

Medikamente: Wer Arzneimittel einnehmen muss, sollte sie – speziell bei heißem Wetter – temperaturunabhängig lagern, betont Walter Spengler. Auf dem Beipackzettel sei vermerkt, wie sie zu lagern seien. Von Arznei als Mittel gegen Hitzefolgen hält Spengler aber nichts – lieber vorbeugen.

Beschwerden: Bei Schwindel, Kopfschmerzen und leichter Benommenheit sollten Senioren einen Arzt aufsuchen, mahnt Spengler, auch dann, „wenn er oder sie nicht mehr sicher auf den Beinen steht“. Die Gefahr von Kreislaufbeschwerden oder gar -kollaps sei in der Sommerhitze besonders groß.

Aufenthaltsorte: Eine grüne Umgebung wie ein Garten oder Park sei an sich schon kühler als etwa gepflasterte oder asphaltierte Flächen, die vor allem Senioren im Sommer meiden sollten. Walter Spengler rät dazu, die Wohnung nachts oder am frühen Morgen zu lüften, tagsüber Rollläden zu schließen und Fester abzuschatten, etwa durch Markisen oder Sonnenschirme, wenn vorhanden. Senioren rät er, die kühle Wohnung gar nicht zu verlassen. Extra-Tipp: Ist das Schlafzimmer zu heiß, ist es ratsam, vorübergehend in einem kühleren Raum sein Nachtlager aufzuschlagen. Ventilatoren sollten nur bis 35 Grad Celsius eingesetzt werden, weil sie dann zu warme Luft verteilen und eher die Überhitzung fördern, rät das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit.

Kleidung: Natürliche Materialien wie Leinen, Baumwolle, Viskose und Seide kühlen den Körper und schützen und diesen – mit langen Ärmeln – sogar vor Sonne bei kurzen Spaziergängen draußen. Allerdings sollten sie nicht zu eng anliegen, sondern weit und luftig sein.

Kühle Zufluchtsorte: Alte Gebäude mit dicken Mauern seien am kühlsten, weiß Walter Spengler und nennt Kirchen als Beispiele. Ein Besuch im Gotteshaus dient im Sommer also nicht nur dem mentalen Abschalten, sondern auch der physischen Abkühlung. Klimatisiert sind außerdem Museen, Büchereien, Konzertsäle und Einkaufsmärkte. Extra-Tipp: Ein Besuch im Kunstmuseum Albstadt lohnt sich aktuell besonders angesichts der Jubiläumsausstellung „Otto Dix – Alpha Omega. Der komplette Bestand.“ In der Stadtbücherei im Bildungszentrum warten Ferienangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Fürsorge füreinander: Wer für betagte Verwandte, Freunde und Nachbarn da ist, tut immer ein gutes Werk. Während einer Hitzewelle freilich ist es besonders wichtig, füreinander da zu sein: Hilfe beim Einkaufen und helfende Hände im Haushalt können Senioren immer brauchen – und freuen sich nicht nur im Hochsommer über einen Anruf und die Nachfrage, ob es ihnen gut geht. Ein Hausnotruf für alleine lebende Senioren ist eine zusätzliche Absicherung. Darüber informieren unter anderem das Rote Kreuz und der Malteser Hilfsdienst.