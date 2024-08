Albstädter als Helfer in Lourdes: „Die Welt ist doch nicht so schlecht!“

1 Joachim Stegmeier, Karl Weißhaupt, Heldemar Paul, Anna Hürst und Herbert Großmann (von links) waren gemeinsam in Lourdes – im Hintergrund die Basilika. Foto: Heldemar Paul

„Durch andere mich selbst besser erkennen“ – diese Erfahrung macht Heldemar Paul seit 13 Jahren jährlich als Pilgerhelfer am Marienwallfahrtsort Lourdes, und begeistert immer mehr Menschen aus seinem Umfeld für diese ganz andere Art des Urlaubs.









Link kopiert



„Wenn wir nicht wagten, an einen solchen Ort zu gehen, dann fehlten wir dort“, sagt Heldemar Paul mit Blick auf Helfer wie ihn, die in Lourdes den täglich 35 000 und mehr ankommenden Wallfahrern am Bahnhof, am Flughafen oder am Marienwallfahrtsort selbst helfen: bei der Orientierung, mit dem Gepäck, beim Transfer und bei den vielen großen und kleinen Problemen, die entstehen, wenn so viele Menschen aus aller Welt zusammenkommen.