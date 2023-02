1 Birgit Leypoldt aus Albstadt – promovierte Ärztin, Naturheilerin und Anti-Aging-Expertin – hat einen Foto: Justin Bockey

Das Kuriose an der ganzen Sache ist: Birgit Leypoldt hatte schon immer „große Redeangst“, wie sie freimütig bekennt. Trotzdem hat die 71-jährige promovierte Fachärztin für Allgemeinmedizin, Naturheilverfahren und Akupunktur einen „Excellence Award“ im freien Reden nach Albstadt geholt.

Beim 13. internationalen Redner-Slam im rheinland-pfälzischen Mastershausen – stattgefunden hat der auch schon in New York City, Wien, Hamburg. München, Stuttgart und Wiesbaden – hat die Albstädterin teilgenommen und sich einer Fachjury aus Experten für öffentliche Reden gestellt. Es war ein Weltrekord-Abend mit zwei Bühnen und sechs Sprachen.

Teilnehmer aus 21 Ländern haben dort in sechs Sprachen – parallel auf zwei Bühnen – Reden gehalten, darunter Birgit Leypoldt. 240 Sekunden, also vier Minuten, hatte sie Zeit, das Publikum zu beeindrucken – danach hat das Mikrofon stumm geschaltet.

„Ich will dass die Menschen leben – nicht nur atmen – manche 40-Jährige sind innerlich schon tot“

Die Albstädterin kämpft für das Leben, nicht nur in ihrem Beruf als Ärztin, sondern auch als Trainerin und auf der Bühne. „Ich will, dass die Menschen leben, nicht nur atmen. Wie oft habe ich 40-Jährige, die innerlich tot sind. Ich will, dass die Augen der Menschen strahlen, ihre Herzen höherschlagen und ihre Träume Wirklichkeit werden“, sagt sie. „Ich zeige meinen Kunden nicht, wie es geht. Ich lebe es ihnen vor.“

Dafür bietet Birgit Leypoldt Online-Seminare an und gibt auch in Albstadt entsprechende Kurse, wobei Trance und Meditation ihre Mittel sind, wie sie berichtet.

Wie kam sie überhaupt zum Slam? „Mein Mann und ich haben den Kilimandscharo bestiegen“, berichtet die 71-Jährige, der ihr Alter weder anzusehen noch anzumerken ist. Am Fuß des höchsten afrikanischen Berges hätten sie ein Waisenhaus erlebt, für das Birgit Leypoldt Geld sammeln wollte, und genau das tut sie mit ihren Kursen, in denen sie die Menschen darin anleiten will, ihre Grenzen zu überwinden und dadurch ihre Träume zu verwirklichen.

Sie hat sich als Rednerin ausbilden lassen, denn ihre Redeangst sei groß gewesen, berichtet Leypoldt. Beim Wettbewerb ist sie gegen Konkurrenten angetreten, die – mit einer Ausnahme – jünger waren als sie. Nur ein Mann bringt es auf 73 Lenze.

„Hör auf, über dein Alter zu jammern, und fang endlich zu leben an. Sonst bist Du irgendwann weg!“ – mit dieser Botschaft hat sie auch auf der Bühne gepunktet. In Mastershausen hat sie das am eigenen Leib erfahren: „Es ist der Sprung ins kalte Wasser, Prickeln auf deiner Haut, überschießende Lebensfreude, Herzensfeuerwerk.“

Ihre Begeisterungsfähigkeit steht im umgekehrt proportionalen Verhältnis zu ihrer Körperlänge

Wie viel Kraft und Begeisterungsfähigkeit in Birgit Leypoldt steckt, ist ihr bei 1,60 Meter Körperlänge und 46 Kilogramm Leichtgewicht nicht auf den ersten Blick anzusehen. Ihre Kraft aber schöpft sie aus der Arbeit mit ihren Patienten – seit 41 Jahren ist sie als Fachärztin aktiv.

Mit ihrer großen Ausstrahlung überzeugte sie schließlich auch das Publikum – der Applausometer zeigte nach ihrem Auftritt den Spitzenwert des Wettbewerbs an – und die Jury, die ihr bescheinigte, „der Hammer“ zu sein – und sich symbolisch vor ihr verbeugte.

Belohnung dafür war der Excellence Award, nachdem sie sich gegen 146 weitere Teilnehmer durchgesetzt hatte – bei einem Wettbewerb, den Hermann Scherer begründet hat, vor internationalem Publikum. Es sei pure Freude, die Menschen zu erreichen und einfach dazu zu sehen, wer man ist, sagt Birgit Leypoldt hinterher. Und es sei gar nicht so einfach, sich so kurz zu fassen, dass in vier Minuten alles gesagt sei.