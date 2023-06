Nach der Störung am Dienstag in Onstmettingen und den dadurch ausgelösten Folgefehlern am Mittwoch in Teilen Truchtelfingens, Tailfingens und erneut Onstmettingens, war der Strom am Donnerstagmorgen erneut weg.

Drei Tage Stromausfall in Folge – diesmal gegen 4.15 Uhr in Teilen Truchtelfingens und Tailfingen. „Dass in solch kurzen zeitlichen Abständen der Strom wiederholt weg ist, kommt sehr selten vor“, erklärt Stefanie Burggraf aus der Marketing-Abteilung der Albstadtwerke auf Nachfrage.

Betroffen waren rund 20 Umspannstationen

Der Grund für den Stromausfall: „Der betroffene Stromkreis wurde aufgrund eines Kurzschlusses automatisch abgeschaltet.“ Betroffen waren rund 20 Umspannstationen – neben Ortsnetzstationen auch sechs Kundenstationen. Die Rufbereitschaft der Albstadtwerke konnte die fehlerhafte Strecke bis 5.18 Uhr lokalisieren und die Versorgung durch Umschaltmaßnahmen wieder herstellen.

Doch wie registrieren die Albstadtwerke überhaupt eine Störung im Stromkreis? Burggraf erklärt: „Das Mittelspannungsnetz der Albstadtwerke wird in offenen Ringen betrieben. Diese sind mit Schutzgeräten überwacht. Ein Kurzschluss wird von dem Schutzgerät detektiert und der betreffende Stromkreis automatisch abgeschaltet.“ Die fehlerhafte Kabelstrecke müsse dann anhand von Kurzschlussanzeigern vor Ort festgestellt und freigeschaltet werden. „Erst dann kann wieder eine Zuschaltung der verbleibenden Strecken erfolgen.“

Ein solcher Vorfall kommt nur selten vor

Wie Burggraf betont, kommt es selten vor, dass drei Tage in Folge der Strom ausfällt. Dennoch gibt es dafür eine Erklärung: „Bei jedem Erdschluss wird das Mittelspannungsnetz im betreffenden Gebiet gestresst. Dies kann dazu führen, dass weitere Schwachpunkte im Netz zu Folgefehlern führen. Mit steigender Anzahl von Fehlern steigt das Risiko, dass zwei Fehler in demselben Ring auftreten“, hat Burggraf Antworten für die Stromkunden.

In diesem Falle könnte die Stromversorgung nicht mehr durch Umschaltmaßnahmen wiederhergestellt werden. Eine Versorgung wäre dann erst wieder nach Feinortung, Aufgrabung und Behebung der Fehler möglich.

Mit Hochdruck an Reparatur gearbeitet

Burggraf versichert, dass die Mitarbeiter der Albstadtwerke mit Unterstützung von Fremdfirmen mit Hochdruck daran arbeiten, die bisherigen Fehler zu reparieren. Doch nicht nur das: „Außerdem werden bereits geplante Erneuerungsmaßnahmen mit höchster Priorität vorgezogen, um einzelne betroffene fehleranfällige Kabelstrecken außer Betrieb nehmen zu können.“ Ist ein Ende der Stromausfall-Serie in Sicht? Die Albstadtwerke hoffen es jedenfalls. „Die Reparaturen und getroffenen Maßnahmen sollen wieder für die gewohnte Zuverlässigkeit der Stromversorgung sorgen.“