"Die Energiekrise kommt zum 1. Januar definitiv im Zollernalbkreis an" – Strom- und Gas-Preise werden kräftig steigen, mahnen Martin Kurz und Thomas Rukwid von den Albstadtwerken: "Sparen ist jetzt wirklich für alle das A und O."















Albstadt - Erst vergangene Woche hat die Preiskomission über die Grundversorgungspreise beraten. Klar ist, sowohl Strom als auch Gas werden spürbar teurer. Zwar würden derzeit verschiedene Hilfen für den Endverbraucher diskutiert und umgesetzt, dennoch führe nichts an einer Steigerung der Energiekosten vorbei. Die Kunden sollten sich hier nicht in falscher Sicherheit wiegen, sagt Vertriebsleiter Thomas Rukwid von den Albstadtwerken. Sein Kollege Martin Kurz vom Asset-Management bestätigt: "Es wird wirklich teuer."

Um eine sichere Versorgung zu gewährleisten, beschaffen die Albstadtwerke kontinuierlich Strom und Gas von verschiedenen Erzeugern. Der Preisanstieg habe bereits Ende 2021 begonnen und sei dann mit Beginn des Ukraine-Krieges nahezu durch die Decke gegangen – mit dem Höhepunkt im vergangenen August. Die gestiegenen Preise waren aber bislang gar nicht umfänglich an den Verbraucher weitergegeben worden.

Das Wetter spielt eine wichtige Rolle

Die Prognose für das kommende Jahr sei wegen der schwankenden Preise sehr schwierig. Gerade beim Gas spielt vor allem das Wetter eine große Rolle, betonen Kurz und Rukwid. Die gefüllten Gasspeicher reichten bei normalen, der Jahreszeit entsprechenden Temperaturen, aus. Sollte es jedoch sehr kalt werden, könnte es mit dem Gas knapp werden.

"Der Markt ist momentan sehr unruhig", sagt Kurz. Dass die Gaspreise derzeit wieder ein wenig sinken, liege vor allem an dem momentan recht warmen Wetter. Denn es werde weniger Gas zum Heizen benötigt. Sonst sähe das ganz anders aus, sind sich Kurz und Rukwid sicher. Sie wissen: Sobald es kalt wird, reagieren die Preise sehr schnell. Darum sei auch der etwas konservativere Ansatz, Energie konstant zu beschaffen und nicht auf den Tagespreis zu setzen, derzeit für die Albstadtwerke die mit weniger Risiko behaftete Strategie.

Preise werden sich mehr als verdoppeln

Doch was genau bedeutet das alles konkret für die Kunden der Albstadtwerke? Klar ist nun, der Preis für Gas wird ab dem 1. Januar 2023 um rund 120 bis 130 Prozent steigen, sich also mehr als verdoppeln. Dies entspreche bei einem durchschnittlichen Privathaushalt etwa 240 bis 280 Euro Aufpreis zu den bisherigen Kosten. Beim Strom sieht es ähnlich aus. Hier kommen Mehrkosten von 100 bis 110 Prozent auf die Kunden zu. Dies sind dann etwa 85 bis 90 Euro für den privaten Durchschnittshaushalt pro Monat mehr. Die Albstadtwerke werden alle Kunden in der nächsten Zeit über die steigenden Preise informieren. Dann werde sich natürlich auch der Abschlag erhöhen.

Rukwid: Rücklagen für Nachzahlungen bilden

Thomas Rukwids Tipp für die Verbraucher lautet, möglichst Rücklagen für Strom- und Gasnachzahlungen zu bilden. Außerdem könne es sinnvoll sein, regelmäßig die Zähler abzulesen, um ein Gefühl für den individuellen Energieverbrauch zu bekommen. Beratung gebe es darüber hinaus auch bei der Energieagentur Zollernalb.

Klar ist, die Verbraucher müssen damit rechnen, dass bei Nicht-Begleichen der Energiekosten auch weiterhin der übliche Mahnlauf erfolgt und letztlich auch die Sperre möglich ist, also Strom oder Gas abgestellt werden. "Wir können als Energieversorger nicht auf den Kosten sitzenbleiben", gibt Thomas Rukwid zu bedenken und warnt vor allzu großer Sorglosigkeit: Das Thema müsse wirklich ernst genommen werden, denn die Preise würden so schnell nicht deutlich sinken.

Das frühere Niveau wird wohl nie mehr erreicht

Wie lange die Energiekosten derart hoch bleiben werden, ist völlig unklar. Sicher sind sich Kurz und Rukwid allerdings, dass die Preise nicht mehr auf das frühere, niedrige Niveau fallen werden. Dass jedoch irgendwann in diesem Winter beim Verbraucher gar kein Gas mehr ankomme, sei unwahrscheinlich. Die Speicher seien voll. Zwar komme aus Russland derzeit gar kein Gas mehr, dafür jedoch unter anderem aus den Niederlanden und Norwegen. Auch bei diversen Großindustrien sei im Notfall noch Potenzial zur Reduzierung – und letztlich eben auch beim Bürger.

Vor einem großflächigen Stromausfall machen sich Thomas Rukwid und Martin Kurz keine Sorgen. Wenn wirklich zu wenig Strom zur Verfügung stünde, könne es stundenweise – also temporär – zwar durchaus zu Abschaltungen kommen, mit tagelangem Stromausfall sei aber nicht zu rechnen.