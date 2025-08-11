Albstadtwerke im Gemeinderat: Den fetten Jahren folgt ein mageres

2022 und 2023 machten die Albstadtwerke hohe Gewinne – nun holt die Krise sie ein: Für 2024 vermeldete Geschäftsführer Rainer Frey im Gemeinderat fünf Millionen Euro Defizit.
Dass es mit den Gewinnen so nicht ewig weiter gehen würde, war allerdings zu erwarten gewesen – und erwartet worden: Bereits der Wirtschaftsplan hatte einen Verlust in Höhe von 3,23 Millionen Euro vorgesehen; jetzt sind es noch einmal 1,8 Millionen Euro mehr geworden. Die Gründe dafür sind laut Rainer Frey „Sondereffekte“ – insgesamt sei die „ Vertriebsperformance“ gar nicht so übel, vielmehr „solide“ gewesen.