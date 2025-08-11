Albstadtwerke im Gemeinderat: Den fetten Jahren folgt ein mageres

2022 und 2023 machten die Albstadtwerke hohe Gewinne – nun holt die Krise sie ein: Für 2024 vermeldete Geschäftsführer Rainer Frey im Gemeinderat fünf Millionen Euro Defizit.

Dass es mit den Gewinnen so nicht ewig weiter gehen würde, war allerdings zu erwarten gewesen – und erwartet worden: Bereits der Wirtschaftsplan hatte einen Verlust in Höhe von 3,23 Millionen Euro vorgesehen; jetzt sind es noch einmal 1,8 Millionen Euro mehr geworden. Die Gründe dafür sind laut Rainer Frey „Sondereffekte“ – insgesamt sei die „ Vertriebsperformance“ gar nicht so übel, vielmehr „solide“ gewesen.

Das passt ins Bild: In den vergangenen Jahren hatten die Geschäftsführer der Albstadtwerke – Frey selbst und vor ihm Thomas Linnemann – es vorgezogen, die schwarzen Zahlen zu relativieren: Dass die Personalausgaben nicht höher ausfielen, lag daran, dass vakante Stellen sich beim besten Willen nicht besetzen ließen. Dass die Reparaturkosten sich in Grenzen hielten, wurde mit unterbliebenen Gasnetzbegehungen begründet – alles Hypotheken für die Zukunft.

Personalkosten sind um 20 Prozent gestiegen

Tatsächlich sind die Personalausgaben 2024 um 2,3 Millionen Euro – rund 20 Prozent – höher ausgefallen als 2023, zum einen wegen der um acht Köpfe gestiegenen Mitarbeiterzahl, zum anderen, weil Rückstellungen in Millionenhöhe gebildet werden mussten – 2022 waren noch Rückstellungen aufgelöst worden. Die Investitionen in die Netze wiederum waren ohne einen Anstieg der Verbindlichkeiten nicht zu haben.

Einnahmen sinken stärker als die Ausgaben

Gesunkene Verbrauchsmengen, verursacht durch Wirtschaftsflaute und den warmen Winter, taten ein Übriges, die Einnahmen zu schmälern. Die Ausgaben sanken zwar auch, aber naturgemäß nicht im gleichen Umfang wie die Einnahmen – der Betrieb hat nun einmal seinen Preis, ganz gleich, wie hoch die Nachfrage ausfällt.

Viele neue Gesetze müssen berücksichtigt werden

Zu den Handicaps, die 2024 das Geschäft beeinträchtigten und zur großen Unübersichtlichkeit beitrugen, rechnet Rainer Frey auch die Kreativität der Berliner und Brüsseler Gesetzgeber – ein Vielzahl von neuen Gesetzen und Gesetzesänderungen habe ihm und seinen Mitarbeitern das Leben nicht gerade leichter gemacht.

Entspannung an der Preisfront wirkt sich mit Verzögerung aus

An der Preisfront ist Entspannung eingetreten; allerdings werden die Albstadtwerke davon mit einiger Verzögerung profitieren, weil sie in den vergangenen Jahren konsequent der Strategie folgten, langfristige Verträge auszuhandeln. Wenn die Preise steigen, zahlt sich das aus, fallen sie aber, dann können die Billiganbieter, die auf kurze Fristen setzen, punkten.

Dass die Preise 2024 nachgelassen haben, erkennt man schon an der Bilanzsumme, die mit 104,04 Millionen Euro um 3,3 Millionen Euro niedriger lag als 2023.

Eigenkapital sinkt um fünf Millionen

Der Energiemarkt ist im Wandel

Gesunken ist auch das Eigenkapital, und zwar von 42,72 auf 37,72 Millionen – die Differenz sind die fünf Millionen Defizit. Die Eigenkapitalquote verringerte sich von 39 auf 36 Millionen Prozent, liegt aber immer noch deutlich über den 30 Prozent, welche einst als Deadline – „bis hierhin und nicht weiter“ – galt.

Nicht unerwähnt ließ Frey, wie stark der Energiemarkt sich gewandelt hat und weiter wandelt. Die regenerativen Energieträger sind weiter auf dem Vormarsch; in der Region, so Frey, würden immer mehr Dächer, aber auch Wiesen mit Solarmodulen bestückt – und zwischen Winterlingen, Bitz und Straßberg seien zwei Windparks geplant. Die Zeiten der Gas-Monokultur sind offenbar endgültig vorbei. Auch in Albstadt.