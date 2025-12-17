Albstadts neue Archivarin: Das Badkap war schon mal ein guter Anfang

Nur kurz war die Leitung des Albstädter Stadtarchivs nach Nils Schulz’ Fortgang vakant. Nachfolgerin Carina Zeiler hat ihren neuen Posten im Oktober angetreten.
Drei Jahre lang war Nils Schulz Stadtarchivar in Albstadt ; Ende September hat er seine Zelte abgebrochen und sich andernorts ein neues Betätigungsfeld gesucht. Die Nachfolgerin heißt Carina Zeiler, ist 33 Jahre alt, promovierte Historikerin und, anders als ihr Vorgänger bei seinem Amtsantritt, mit Albstadt nicht völlig unvertraut: Sie ist in Steinhilben bei Trochtelfingen aufgewachsen und hat die Badkap-Besuche ihrer Kindheit noch in lebhafter Erinnerung.