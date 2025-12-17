Albstadts neue Archivarin: Das Badkap war schon mal ein guter Anfang

Drei Jahre lang war Nils Schulz Stadtarchivar in Albstadt ; Ende September hat er seine Zelte abgebrochen und sich andernorts ein neues Betätigungsfeld gesucht. Die Nachfolgerin heißt Carina Zeiler, ist 33 Jahre alt, promovierte Historikerin und, anders als ihr Vorgänger bei seinem Amtsantritt, mit Albstadt nicht völlig unvertraut: Sie ist in Steinhilben bei Trochtelfingen aufgewachsen und hat die Badkap-Besuche ihrer Kindheit noch in lebhafter Erinnerung.

Die allein hätten als Qualifikation für den Posten der Stadtarchivarin allerdings nicht ausgereicht. Carina Zeiler hat nach dem Abitur in Sigmaringen Theologie und Archäologie in Heidelberg und Freiburg studiert; ihre ersten wissenschaftlichen Begegnungen mit den Spuren der Vergangenheit waren entsprechend handfest. Nach dem Bachelor absolvierte sie jedoch ein Praktikum im Sigmaringer Staatsarchiv, stellte fest, dass alte Dokumente nicht weniger interessant sein können als alte Steine und wechselte in historische Fach.

Dem Masterabschluss folgte die Promotion; ihre Dissertation widmete Zeiler den württembergischen Gräfinnen und Herzoginnen der Hochrenaissance. Anschließend war sie zwei Jahre lang als Archivarin im Münsinger Rathaus tätig, bis sie im Internet auf eine Stellenanzeige der Stadt Albstadt stieß: Stadtarchivar oder -archivarin gesucht. Sie bewarb sich und wurde genommen.

Nur Ebingen ist vollständig erschlossen

Seither ist ein knappes Vierteljahr vergangen. Carina Zeiler hat ihren Albstädter Horizont inzwischen beträchtlich übers Badkap hinaus erweitert; vor allem aber hat sie sich einen Überblick über die anstehenden Aufgaben verschafft. Archivalien horten ist eines, Archivalien erschließen, katalogisieren und für den Historiker zugänglich zu machen ein anderes. Albstadt hat neun Stadtteile; davon ist derzeit einer, nämlich Ebingen, vollständig erschlossen; die anderen sind dank den Bemühungen von Zeilers Vorgängern sortiert, aber dennoch zu einem guten Teil „terra incognita“. Hier wartet Arbeit für viele Jahre.

Familienbücher sowie Geburts- und Sterberegister haben Vorrang

Fotos haben bei der Digitalisierung Vorfahrt

Ein weiteres Thema ist die Digitalisierung. Zu wissen, in welchem Schrank sich welches Dokument befindet, ist viel wert – aber es dort belassen und stattdessen sein Abbild auf dem Bildschirm betrachten zu können, spart Mühe und schont das Material. Allerdings ist an eine vollständige Digitalisierung nicht zu denken; dafür fehlt das Personal. Also wird priorisiert: Fotos haben Vorfahrt, desgleichen Familienbücher sowie Geburts- und Sterberegister – und natürlich spielt auch das Alter eine Rolle: Mittelalterliche Urkunden sind besonders kostbar, allein deshalb, weil es aus dieser Zeit kaum andere Quellen gibt –Inventarlisten etwa, die Auskunft über die Ausstattung der Hauhalte geben, kennt erst die frühe Neuzeit. Eine uralte Urkunde aber holt man nur aus der Schublade, wenn es unbedingt sein muss.

Hier wird digitalisiert – die Bücher sind dankbar, wenn sie geschont werden. Foto: Kistner

Carina Zeiler hat mit der Archäologie angefangen und von Haus aus ein Faible für das sehr Alte. Doch in einem Stadtarchiv dominiert zwangsläufig die jüngere Geschichte und im Albstadt des Jubiläumsjahres 2025 sowieso. Die Festschrift „50 Jahre Albstadt“ soll im April erscheinen; mit ihr setzt Carina Zeiler das Werk ihres Vorvorvorgängers Peter Thaddäus Lang fort, der vor einem Vierteljahrhundert „25 Jahre Albstadt“ verfasste: Die Chronik wird auf den aktuellen Stand gebracht; außerdem führt Zeiler Zeitzeugeninterviews mit 15 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die viel berichten können – sie waren hautnah dabei.

Führungen wird es auch künftig geben

Nils Schulz’ Archivführungen wird Carina Zeiler nur zu gerne fortführen – sie hat ihre Freude daran, wenn sie etwas erklärt und sich ein sichtbarer „Aha-Effekt“ beim Gegenüber einstellt. Ob es künftig wieder Vitrinenausstellungen in der Bücherei geben wird, lässt sie erst einmal offen – eines nach dem anderen. Auch Kontakte wollen geknüpft sein; Ortstermine mit Jürgen Scheff im Kräuterkasten und Gerd Lichtenberg im Heimatmuseum sind bereits anberaumt; der Talgang und Lautlingen sollen folgen. Das Badkap war ein guter Anfang. Albstadt hat aber noch viel mehr zu bieten.