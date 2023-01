1 Kleinkinder unter zwei Jahren kosten fortan im Badkap keinen Eintritt mehr. Auch für die Freibadsaison wird an der Preisschraube gedreht. Foto: Eyrich/Archiv

Erst wird ein Gaszuschlag erhoben, dann die Eintrittspreise reduziert. Das Badkap schraubt an den Preisen und erhebt für Kleinkinder keinen Eintritt mehr. Auch im Sommer sollen günstiger Tarife gelten als bisher.















Link kopiert

Albstadt-Ebingen - Mit einem Gaszuschlag zusätzlich zum regulären Eintrittspreis hat das Badkap im Herbst Schlagzeilen gemacht: erst einen, dann zehn Euro mussten die Badegäste drauflegen. Sukzessive ruderte die Betreibergesellschaft »g1« dann zurück. Aktuell beträgt der Gaszuschlag für Erwachsene und Jugendliche ab sechs Jahren noch 1,90 Euro.

Nun wird der Eintrittspreis gesenkt – zumindest für Kinder unter zwei Jahren. Bisher haben Eltern für ihre Sprösslinge einen Euro bezahlt, fortan kommen Kleinkinder in Begleitung ihrer Eltern kostenlos ins Bad, teilt der Betreiber des Freizeitbades auf seiner Internetseite und in den Sozialen Medien mit.

Familien entgegenkommen

"Wir sehen uns als Familienbad und wollen Familien etwas Gutes tun", sagte Geschäftsführer Marcus Eichstädt auf Nachfrage. auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Diese Linie soll in der kommenden Freibad-Saison fortgesetzt werden. Dann plant der Badkap-Geschäftsführer, die Tarife für das Freibad zu senken. "Wir haben uns mit umliegenden Freibäder verglichen und mussten einsehen, dass wir um einiges teurer waren." Mit der Preissenkung möchte das Badkap mehr Badegäste locken, um über die Masse wirtschaftlich zu bleiben. Denn – und das bleibe nach wie vor so – viele Posten für den Bäderbetrieb seien in den vergangenen Monaten teurer geworden.

Hoffnung, dass Gaszuschlag wegfällt

Ab Frühsommer bezahlen erwachsene Badegäste für den Außenbereich fünf Euro Eintritt anstatt bisher sieben Euro; Jugendliche ab sechs Jahren, Schüler, Auszubildende und Studenten zahlen vier Euro. Kinder bis sechs Jahren zahlen keinen Eintritt für das Außenbecken.

Und der Gaszuschlag? "Wir hoffen, dass dieser bis dahin wegfallen kann", erklärt Eichstädt, der von Beginn an erklärt hat, dass die Zulage an den Gaspreis gekoppelt sei. Schließlich soll im Frühjahr auch die Hackschnitzelanlage in Betrieb gehen, womit der Gasbedarf dann auch verringert werden sollte.