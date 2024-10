Bei der Feier ihres Dienstjubiläums im Forum des Kunstmuseums überreichte Oberbürgermeister Roland Tralmer an Bettina Leichtle Blumen und eine Urkunde, unterzeichnet von Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Seinen großen Dank verband Tralmer mit der Feststellung, dass eine solch lange und intensive Verbundenheit zu einem Arbeitgeber heute selten zu finden sei. Weitere Glückwünsche und Dankesworte sprachen Kulturamtsleiter Martin Roscher, Kai Hohenfeld, Direktor des Kunstmuseums, Hans-Peter Knecht vom Personalrat sowie zahlreiche Mitarbeiter des Amtes für Kultur, Tourismus und bürgerschaftliches Engagement.

Bettina Leichtle ist in Onstmettingen aufgewachsen und absolvierte ihr Abitur 1984 am Gymnasium Ebingen. Am 1. September 1984 begann sie eine vierjährige Ausbildung im gehobenen Verwaltungsdienst bei der Stadt Albstadt, die sie im Herbst 1988 als Diplomverwaltungswirtin an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl abschloss. Nach beruflichen Stationen beim Hauptamt und beim Amt für Bauen und Service übernahm sie 2007 die Verantwortung für Verwaltung und Finanzen der Städtischen Museen und des Kunstmuseums Albstadt. Zusätzlich leitet sie die Geschäftsstelle der Städtepartnerschaft Chambéry, die dem Kulturamt angegliedert ist.

Ihren Aufgaben widmet sich Bettina Leichte nach wie vor mit Begeisterung und großem Engagement: „Ich fühle mich genau an der richtigen Stelle und gehe jeden Tag gern zur Arbeit.“ Auch privat schlägt ihr Herz für die Kultur. Sie spielt Querflöte im Musikverein Onstmettingen, in dem sie seit 45 Jahren aktiv ist und dem sie von 2001 bis 2013 vorsaß.