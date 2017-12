Albstadt Zweiter Preis für die "Talsperre"

Bei der Preisverleihung lobte der Staatssekretär das hohe journalistische Niveau der prämierten Schülerzeitschriften und hob ihre Bedeutung für das geistige Leben an einer Schule hervor: "Schülerzeitschriften sind nicht nur unterhaltsam zu lesen, sondern regen auch zur Diskussion an", sagte er. "Mit ihrer Neugier und Kreativität bringen sie Farbe in den Schulalltag." Außerdem könnten Schülerzeitschriften sich in besonderer Weise für Schülerinteressen einsetzen.

Insgesamt hatten sich 42 Redaktionen aus allen Schularten am Wettbewerb beteiligt; prämiert wurden 15 Redaktionen, denen an die 80 Schülerinnen und Schüler angehören. Die Jury, welche die Preise zu vergeben hatte, setzte sich aus SMV-Beauftragten sowie Vertretern des Kultusministeriums, des Landesschülerbeirats, der Jugendstiftung Baden-Württemberg und der SWR-Redaktion "Das Ding" zusammen. Diese hatten die Schülerzeitschriften nach festgelegten Kriterien bewertet: Neben Schüler- beziehungsweise Schulbezogenheit, Themenvielfalt, Stilformen und journalistischem Niveau war auch die Gestaltung von Titelseiten, Artikeln und Illustrationen ausschlaggebend.

Mit dem Schülerzeitschriftenwettbewerb fördert das Kultusministerium seit über 30 Jahren Nachwuchsredakteure, die sich kritisch mit aktuellen Themen auseinandersetzen. Der erste Preis des Wettbewerbs ist mit 300 Euro dotiert, der zweite mit 250 Euro und der dritte mit 200 Euro. Alle Preisträger nehmen am Schülerzeitungswettbewerb auf Bundesebene teil, der unter der Schirmherrschaft des Bundesratspräsidenten steht.