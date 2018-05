Albstadt Zwei "wie ein altes Ehepaar"

Im zweiten Teil spielten die Musiker auch eigene Stücke. Sie überzeugten dabei mit den groovigeren, lebendigeren Titeln ebenso wie mit den ruhigen.

"Der Kern unserer Musik bleiben einfach die rockige Gitarre und das fließende Saxofon", meinen Demmer und Weber. Und ein bisschen gerockt wurde auch; mit "Sweet Dreams" von den Eurythmics beispielsweise.

Auch Songs von Linkin Park oder Metallica standen auf der Setlist. Dass selbst Britney Spears "Baby One More Time" mit einer Prise Jazz und Eigensinn noch überraschen kann, ist eine Erkenntnis aus der Hörerfahrung des Abends. Zu den Highlights zählte die schwungvolle Interpretation des Metallica-Klassikers "Nothing Else Matters".

Ans Aufhören denkt die Mini-Band auch nach einem Jahrzehnt noch nicht. Wer sie 2018 live erleben will, muss sich beeilen: "Wir spielen dieses Jahr nur zehn Konzerte. Gut die Hälfte davon ist schon vorbei!", erinnerte Demmer die Fans.

Die dankten den "anderen" gerne mit einer Spende ins Zigarrenkästchen, denn Eintritt war in der Alten Kanzlei nicht verlangt worden.