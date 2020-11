Albstadt Zwei offene Ohren gibt es gratis dazu

"In der ersten Welle im Frühjahr und seit Oktober wieder sind unsere Pflegekräfte mit FFP2-Masken mit Virenfilter ausgestattet", so Storm. Als die Fallzahlen im Sommer etwas niedriger waren, wurde auf Alltagsmasken zurückgegriffnen. Gerade im Frühjahr war Schutzausrüstung nur schwierig zu bekommen. Die Sozialstation St. Vinzenz war mit Materialknappheit an Desinfektionsmittel und Masken konfrontiert: Sie waren nur zu enorm hohen Preisen zu bekommen.

Über das Landratsamt und die Caritas kam die Pflegeeinrichtung an FFP2-Masken. Auch jetzt ist medizinisches Material manchmal noch Mangelware. Derzeit seien beispielsweise Einweghandschuhe in großen Mengen schwer zu bekommen.