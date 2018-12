Albstadt Zwei Mal ein einstimmiges "Ja"

"Der einzige Stein war das Kultusministerium"

Der einzige Stein, an den man im Fusionsprozess gestoßen sei, sei das Kultusministerium, so Druvina. Damit ging sie auf die Entscheidung für den Weg hin zu einer Gemeinde ein, für den zwei Alternativen bestanden. Der Gesamtkirchengemeinderat hatte sich für die Auflösung der drei einzelnen und der Gesamtkirchengemeinde sowie die Neugründung einer evangelischen Kirchengemeinde Ebingen entschieden, was dazu führt, dass diese schon 2020, nicht erst 2021, umsatzsteuerpflichtig wird.

Kirchengemeinderatsvorsitzender Walter Böger berichtete davon, dass die Kirchenpflegerin und ein ehemaliger Steuerberater durchgerechnet hätten, wie viel an Mehrkosten dadurch 2020 auf die neue Gemeinde zukommen, und betonte, dass es weit weniger sein werde als die in den Raum gestellten 10 000 Euro. Wobei er einräumte, dass sich endgültig noch nichts beziffern lasse.

Bei Vermietung an Jugendgruppen mit Mitgliedern unter 25 Jahren seien die Mieteinnahmen im Waldheim umsatzsteuerfrei, bei allen anderen fielen sieben Prozent Steuer an. Im Kauf-Wasch-Café seien Einnahmen durch Verkauf an bedürftige Kunden umsatzsteuerfrei. "Weh tun werden einzig die Konzerteintrittsgelder", sagte Böger und wies darauf hin, dass die Kirche kein gewinnorientiertes Unternehmen sei. "Außerdem haben wir künftig deutlich weniger Gremien – so sparen wir ja auch Geld."

Das biblische Bild, das er wählte, war das des barmherzigen Samariters. Der setze zwar Geld ein, um dem Verletzten zu helfen, werde aber dennoch für diese Hilfe gelobt: "Weil er ihn als seinen Bruder ansieht – und das ist unsere Aufgabe."

"Das wäre es nicht wert, die Fusion abzublasen"

Katharina Specker, die im Gesamtkirchengemeinderat für die kostengünstigere Variante gestimmt hatte, eröffnete die Diskussion: "Ich glaube nicht, dass es das jetzt wert wäre, die Fusion deshalb abzublasen", sagte sie mit Blick auf die früher eintretende Umsatzsteuerpflicht. Dieter Dörrer räumte ein, dass es schon schwer sei, einen Beschluss zur Auflösung der vertrauten Kirchengemeinde zu fassen, "aber letztlich überwiegt doch der positive Effekt", nämlich der Synergieeffekt. "Wir können unsere Schätze teilen", betonte er.

Walter Böger blieb bei seinem Samariter-Bild: "Wir müssen uns zukunftsfähig machen, und das bekommen wir besser hin, wenn wir uns wieder auf den Verletzten konzentrieren und uns nicht nur selbst verwalten." Allerdings mahnte er auch: "Es ist unsere Aufgabe und die unserer Nachfolger, nicht wieder Gründe zu schaffen", wie sie Anfang der 1970er-Jahre zur Bildung einzelner Kirchengemeinden geführt hätten. Ingrid Künast fügte hinzu, dass deren Gemeindeglieder sich ja jetzt bereits einander zugehörig fühlten – was das Martinsfest in der Martinskirche im November ja gezeigt habe, ergänzte Pfarrerin Druvina.

So fiel auch der Beschluss für die Auflösung der Friedens- und Emmauskirchengemeinde einstimmig. Nun fehlt noch die dritte und letzte Entscheidung am Donnerstag, 6. Dezember, im Spitalhof. Dort stimmt der Gemeinderat der Martinskirchengemeinde ab. Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr.