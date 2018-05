Albstadt Zwei Künstler zielsicher im Ungewissen

Zwischen Club und Konzertsaal bewegen sich die Klangkünstler Christoph Ogiermann und Jürgen Palmtag zielsicher im Ungewissen – in klingenden Szenen diesseits von Hörspiel und Konzert mit den Mitteln autonomer Musik.

Ein Stockwerk höher ist parallel Jürgen Palmtag in der Ausstellung "Im Felsenmeer der Schwäbischen Alb" als bildender Künstler mit Steinbruch-Arbeiten aus den Jahren 1978 bis 1981 zu erleben. Zum Ausklang des Abends ist Gelegenheit zu geselligem Gedankenaustausch.

Christoph Ogiermann, geboren 1967, lebt in Bremen und arbeitet als Komponist und Instrumentalist für Vocal-, Instrumental-, Elektronik- und Radiostücke. Er studierte Komposition an der Hochschule für Künste in Bremen und ist als Rezitator, Sänger, Geiger und Pianist in den Bereichen Freie Improvisation und europäische Kunstmusiken tätig, ausgezeichnet durch zahlreiche Einladungen, Gastdozenturen und Preise.