Albstadt Zwei Kolosse und acht Geschosse

Albstadt. Seit die Volksbank im September 2016 ihre Pläne publik machte, im Anschluss an den Bau ihres neuen Verwaltungsgebäudes auf dem früheren Eisplatz nördlich davon fünf Mietswohnhäuser zu bauen, sind über zwei Jahre vergangen. Am ursprünglichen Konzept, sich auf den Mietswohnungsbau zu verlegen und dadurch in Niedrigzinszeiten, in denen das eigentliche Kerngeschäft kaum etwas einbringt, eine lukrativere Einnahmequelle zu erschließen, hat sich nichts geändert, an Details dagegen um so mehr. Laut Robert Kling, dem Vorstandssprecher der Volksbank Albstadt, hatten sich schon bald nach der Bekanntgabe der Baupläne diverse Freiberufler bei der Volksbank gemeldet und nachgefragt, ob nicht auch Platz für Büros und Praxen in den neuen Häusern wäre. Hinzu kamen zahlreiche Anfragen potenzieller Mieter – so viele, dass Kling und sein Vorstandskollege Benjamin Wurm umdisponierten und eine Neuplanung beim Generalübernehmer Wessner N.E.S.T Bau aus Kirchdorf an der Iller in Auftrag gaben.

Herausgekommen sind zwei Wohntürme mit jeweils acht Geschossen. Jedes dieser Geschosse hat ein gleichseitiges Dreieck als Grundriss, aber diese Dreiecke sind um 15 Grad zueinander verschoben, und daher hat das gesamte Gebäude nicht die Form einer Tobleroneschachtel, sondern – durchaus raffiniert – eher die eines gedrungenen Spiralbohrers. In jedem Haus stehen 4000 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung – zum Vergleich: die ursprünglich geplanten fünf wären zusammen auf 4800 gekommen. Die untersten drei Geschosse sind für Anwaltskanzleien, Ärztepraxen und Büros reserviert; in den oberen fünf wird gewohnt. Jedes Haus enthält 25 Mietwohnungen, von denen acht zwei, die meisten anderen drei und einige wenige noch mehr Zimmer besitzen. Zwei Fahrstuhlschächte bilden das zentrale Rückgrat des Gebäudes. Geparkt wird unterirdisch, Besucher und Kunden der Ärzte, Anwälte und Physiotherapeuten finden aber auch Parkplätze rings um die Häuser und am nördlichen Rand des Geländes vor. Die Kosten: zehn Millionen Euro pro Haus.

Die 50 Wohnungen in den beiden Häusern, daran hat die Volksbank Albstadt von Anfang an keinen Zweifel gelassen, stehen nicht zum Verkauf; sie können nur gemietet werden – schließlich würden Verkäufe die Pläne konterkarieren, Geld, das derzeit keine Zinserträge bringt, anderweitig arbeiten zu lassen.