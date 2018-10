Zwei erste Klassen sind an der Langenwand-Eyachquellgrundschule in Tailfingen in ihr Schülerleben gestartet, darunter die Grundschulklasse und die Grundschulförderklasse. Das Foto links zeigt die ABC-Schützen der Klasse 1a mit 22 Schülerinnen und Schülern und mit ihrem Klassenlehrer Christoph Roth, das Foto rechts zeigt die Grundschulförderklasse, die 14 Schülerinnen und Schüler besuchen, mit ihrer Klassenlehrerin Gabriele Bärtle. Foto: Künzel