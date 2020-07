Albstadt Zwei Corona-Fälle an Schlossberg-Realschule

"Seit dem Wochenende haben wir in Albstadt vier Neuinfektionen, zwei davon an der Schlossberg-Realschule", erklärt Braun. Die Eltern der Kinder in den jeweiligen Lerngruppen seien mit einem Anruf informiert worden. Wie viele Schüler nun auf das Virus getestet werden müssen, sei Braun nicht bekannt. Da aber noch kein normalbetrieb an den Schulen stattfinde, handle es sich um verkleinerte Gruppen.

Zu einer Stellungnahme war in der Schule am Mittwochmorgen niemand erreichbar. Aus einem Elternbrief, der schwarzwaelder-bote.de vorliegt, geht jedoch hervor, dass die betroffenen Schüler in den Klassenstufen sieben und acht sind. Weiter heißt es, dass alle anderen Schüler dieser Lerngruppe 14 Tage in häuslicher Quarantäne bleiben, und sich in der Fieberambulanz testen lassen müssen. Alle anderen Lerngruppen haben weiterhin Unterricht, und auch die Lehrer der beiden betroffenen Gruppen werden weiterhin unterrichten.