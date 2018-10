Albstadt Zwei "Aller-Knaller" zum Remis

Doch Albstadt kämpfte sich noch vor der Pause ins Match zurück. Per Handelfmeter besorgte FC 07-Keeper Aller erneut sicher den schmeichelhaften 2:2-Ausgleich (43.) für die Blau-Weißen.

"Nach dem 1:0 für uns hatten wir ganz schlechte 20 bis 25 Minuten, in denen Sindelfingen klar besser war. Wir haben uns immer mehr zurückgezogen, was eigentlich so nicht vorgesehen war. Nach dem 1:1-Ausgleich und ebenso der 2:1-Führung war Sindelfingen dominant. Dann kamen wir durch einen Handelfmeter zum 2:2-Ausgeich. Dieses Tor kam aus dem ›Nichts‹ und hat uns vor der Pause noch mal ins Spiel zurück gebracht", kommentierte FC 07-Trainer Alexander Eberhart die ersten 45 Minuten.

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. Keine drei Minuten waren gespielt, da ging Sindelfingen wieder in Führung. Die FC 07-Abwehr war erneut nicht gut sortiert, und Ivo Colic hämmerte den Ball frei aus 18 Metern zur 3:2-Führung für die Gäste ins Albstädter Tor.

In der 54. Minute hätte Roberto Klug für den spielstarken Gast eigentlich für die Entscheidung sorgen können. Aus unbedrängter Position heraus schoss er jedoch aus zehn Metern Entfernung übers Tor.

Dies sollte sich rächen. Nach einem klasse Angriff des FC 07 über mehrere Stationen landete der Ball bei Rumpel, der aus halblinker Position, mit einem präzisen Schuss aus kurzer Distanz das 3:3 besorgte. Doch es sollte noch besser für den Gastgeber kommen: In der 75. Minute setzte sich der eingewechselte Andreas Hotz auf der rechten Außenbahn durch, seine scharfe Flanke in die Mitte, verwertete FC 07-Torjäger Pietro Fiorenza zur 4:3-Führung unter tosendem Jubel der FC 07-Anhänger. Keine fünf Minuten später hatte Marcello Anicito die Entscheidung für den Gastgeber auf den Fuß; sein Schuss aus kurzer Distanz krachte aber an den Pfosten.

Als die FC-Anhänger bereits mit einem Heimsieg rechneten, schlug der überragende Zukic auf Sindelfinger Seite wieder zu. Einen schön zugespielten Diagonalball von der rechten Seite. lenkte er aus halblinker Position zum 4:4 (90.) für den VfL ins kurze Eck ab. Fast hätte er noch für den Siegtreffer seiner Mannschaft gesorgt: Während der Nachspielzeit zirkelte er einen Ball an den Innenpfosten (92.). So blieb es beim 4:4. FC 07 Albstadt: Aller, T Koch (46. An. Hotz), Bitzer, Sumser, Rumpel, B. Koch (71. Anicito), A. Aktepe, Fiorenza, Ar. Hotz ,Letsch, Rodriguez (84. Vettermann). Tore: 1: 0 Aller (13. / FE.), 1:1 Glotzmann (26.), 1:2 Zukic (34.), 2:2 Aller (44. / HE.), 2:3 Colic (48.), 3:3 Rumpel ( 63.), 4:3 Fiorenza (75.), 4:4 Zukic (90.). Schiedsrichter: Sasa Matosevic (Villingen-Schwenningen). Zuschauer: 100.