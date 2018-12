Albstadt Zuversicht in schweren Zeiten

Albstadt-Ebingen. Am Anfang herrschte andächtige Stille; dann erklangen die ersten Orgeltöne, und kurz darauf stimmten Carla Goldberg und Hansjörg Lenger mit ihren Hörnern in die Musik ein: Georg Friedrich Händels anmutiges "Pasticcio" machte den Auftakt zu einem Konzert, das alle Erwartungen erfüllte, ja übertraf. Weitere Tietel auf dem Programm waren die "Marche réligieuse" von Sigismund von Neukomm, einem Zeitgenossen von Beethoven und Schüler von Joseph Haydn, und das Andante für Horn und Orgel von Camille Saint-Saëns und eine Sonate von Händels englischem Zeitgenossen John Stanley – Kompositionen von Meistern, die gleichwohl nicht nur durch die Brillanz beeindruckten, mit der Töne erstens gesetzt waren und zweitens von Merz, Goldberg und Lenger interpretiert wurden, sondern noch mehr die Zuversicht und Freude, die aus ihnen spricht – eine Zuversicht, die in den schweren Zeiten, in denen diese Komponisten lebten, augenscheinlich eher zu finden war als in den heutigen, hektischen.

Eben darum war dieses Adventskonzert auch so bereichernd für Geist und Seele: Die Zuhörer wurden hingeführt zum wesentlichen Gehalt des Advent und des christlichen Glaubens. Mit Anmut und Leichtigkeit interpretierten Merz, Goldberg und Lenger die Kompositionen ihres Programms, zu denen auch zwei Versionen von "Wachet auf, ruft uns die Stimme" zählten: eine von Johann Ludwig Krebs, einem Schüler Johann Sebastian Bachs, und eine weitere von Sigfried Karg-Elert, zählten. Temperament- und kraftvoll griff Hans-Peter Merz in Robert Jones Bearbeitung von "Tochter Zion, freue dich" in die Tasten und erfüllte den großen Kirchenraum mit der ebenso bekannten und wie mitreißenden Musik.

Gut hören konnte das Publikum Carla Goldberg und Hansjörg Lenger während des ganzen Konzerts, sehen erst gegen Ende – die Hornisten hatten bis dahin fast ausschließlich auf der Empore musiziert. Doch nun griffen sie zu ihren Alphörnern, um das abschließende Gebet mit zwei leicht alpenländisch anmutenden Melodien zu umrahmen. Die zeitgenössischen Werke von Franz Schüssele und Hans-Jürg Sommer passten gut zum Gesamtprogramm, und nicht nur Pfarrer Stier, seit zwei Wochen Seelsorger in Ebingen, Lautlingen und Margrethausen und damit auch Hausherr in Heilig-Kreuz, war hingerissen.