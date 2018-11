Thomas Vogler ist seit 25 Jahren Diakon der katholischen Kirchengemeinde St. Hedwig. Aus diesem Anlass feiert er am Sonntag, 11. November, ab 10.30 Uhr einen Dankgottesdienst und lädt dazu alle Gläubigen ein. Am 6. November 1993 wurde Thomas Vogler in Nürtingen zum Diakon geweiht. Seither versieht er seinen Dienst in den Gemeinden St. Hedwig in Ebingen und St. Michael in Bitz sowie in der Seelsorgeeinheit. Nach dem Gottesdienst folgt ein Stehempfang im Gemeindesaal.