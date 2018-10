Rudolf Schönberger ist für 25-jährige Betriebszugehörigkeit zur Carl Rehfuss GmbH + Co. KG von Tobias Pfister, Mitglieder der Geschäftsführung, geehrt worden. Schönberger war am 9. August 1993 in das Familienunternehmen eingetreten und zeige bis heute seine Leistungsfähigkeit, sein Können, sein Geschick und vor allem seine Einsatzbereitschaft in der Versandabteilung des Unternehmens,so Pfister. Damit habe er großen und wichtigen Anteil an der ständigen Aufwärtsentwicklung des Tailfinger Unternehmens. Pfister dankte dem Jubilar für seine Leistung und überreichte ihm die Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer Reutlingen sowie ein Geschenk des Unternehmens. In einer kleinen Feierstunde mit allen Mitarbeitern wurde Rudolf Schöneberger in den Ruhestand verabschiedet.