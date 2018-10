Angelika Boss ist für 25-jährige Betriebszugehörigkeit zur Carl Rehfuss GmbH + Co. KG ausgezeichnet worden. Sie war am 4. Oktober 1993 in das Familienunternehmen eingetreten und habe ihre Leistungsfähigkeit, ihr Können, ihr Geschick und vor allem ihre Einsatzbereitschaft zunächst in der Buchhaltung, später in der Einkaufsabteilung ständig unter Beweis gestellt, wie Tobias Pfister, Mitglied der Geschäftsführung, betonte. Auf diese Weise habe sie viel zum Erfolg der Firma beigetragen. Tobias Pfister dankte ihr im Namen der Geschäftsleitung mit einer Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer Reutlingen sowie einem Geschenk der Firma.