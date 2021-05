1 Käthe Wizemann strickt gerne für Neugeborene und ist auch sonst weithin geschätzt für ihren Fleiß und ihre Tatkraft. Foto: Schwarzwälder Bote

Geburtstag: Käthe Wizemann hat auch mit 90 Jahren ein bestrickendes Wesen

Albstadt-Tailfingen. Käthe Wizemann ist nicht nur weithin bekannt für ihre selbstgestrickten Socken, sondern auch 90 Jahre alt geworden – ein Grund für sie, zufrieden auf ihr arbeitsreiches Leben zurückzublicken.

"Mich hatte man überall gerne, denn das Schaffen war ich gewohnt", sagt Käthe Wizemann lachend. Ihre Arbeit und Mithilfe war überall geschätzt, wo sie anpackte, und das hat sie mit Fleiß immer getan. Mit dem Mädchenname Sailer wurde sie am 27. Mai 1931 in Oberndorf bei Rottenburg geboren, wuchs mit fünf Brüdern und fünf Schwestern auf. "Wir hatten daheim eine Landwirtschaft und pflanzten alles selbst an, so hatten wir immer zu essen", erinnert sich die Jubilarin an ihre Jugend. Nach der Schulzeit folgte das Pflichtjahr für Mädchen, das sie beim Bürgermeister in Oberndorf absolvierte, der auch eine kleine Landwirtschaft und einen Tante-Emma-Laden betrieb.

Anschließend arbeitete Käthe Wizemann in der Spinnerei der Firma "Conta" in Wannweil. 1949 war sie bei der Hochzeit ihres Bruders in Tailfingen, lernte dort Paul Wizemann kennen und zog 1951 nach Tailfingen, wo sie sich gleich daheim gefühlt habe, wie sie berichtet. 1952 heirate das Paar und Käthe Wizemann arbeitete als Zuschneiderin bei der Tailfinger Firma Häußler.

1957 brachte sie ihre Tochter Ute zur Welt, 1965 ihre Tochter Simone und 1967 ihren Sohn Frank. Um für die Kinder da zu sein, machte die Mutter Heimarbeit und hatte bis ins gesetzte Alter verschiedene Stellen als Reinigungskraft, wo sie immer gerne gearbeitet habe. "Vor allem bei Elektro Ammann in der Sedanstraße hatte ich eine schöne Zeit und viel erlebt – sozusagen eine zweite Heimat", erzählt Käthe Wizemann. Bis heute pflege sie dorthin gute Beziehungen.

Ihre Mutter hatte sie nicht nur Putzen und Kochen gelehrt, sondern auch das Stricken. "Schon als Sechsjährige habe ich Socken gestrickt, und das tue ich bis heute", strahlt Käthe Wizemann. Am Ergebnis freuen sich nicht nur ihre drei Enkel, sondern auch Nachbarn, Bekannte und Verwandte. Viele Jahre ging sie zum Bastelkreis der Erlöserkirche, der durch sein Wirken Menschen in armen Ländern unterstützt.

Jungen Eltern schenkt sie kunterbunte Freude

Richtig stolz ist die Jubilarin, dass sie seit langer Zeit mit ihren Babysocken junge Eltern auf der Entbindungsstation des Zollernalb-Klinikums erfreut und mehrfach Dankschreiben der Geschäftsführung bekommen hat. Früher seien auch ihre Maultaschen bekannt gewesen, mit denen sie viele Nachbarn und ältere Leute überrascht hätte.

Mit ihren 90 Jahren hat Käthe Wizemann zudem noch ein sehr gutes Gedächtnis, ist dankbar für eine ordentliche Gesundheit und kann noch vieles in ihrem Haushalt selbstständig erledigen.