Albstadt Zum Jubiläum und gleichsamzum Abschied

Albstadt-Ebingen. Tenor Johannes Petz, seit vielen Jahren Mitglied im Staatsopernchor Stuttgart, und der Ebinger Kirchenmusiker Hans-Peter Merz gestalten das Abschiedskonzert für Pfarrer Andreas Gog, das gleichsam ein Jubiläumskonzert ist, weil sich die Interpreten vor 30 Jahren kennengelernt und seither viele gemeinsame Konzerte gegeben haben. Aus ihrem großen Repertoire haben die Freunde einige der schönsten Werke für Tenor und Orgel ausgewählt. So erklingen berühmte und berührende Lieder, Rezitative und Arien von Händel, Mozart, Beethoven, Mendelssohn und vielen mehr. Auch die Reiser-Orgel in St. Josef kommt durch Solowerke in ihrer ganzen Klangpracht zur Geltung.