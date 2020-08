Albstadt Spaß auf dem Ferienwaldheim geht zu Ende

Albstadt-Ebingen - Strahlende Kinderaugen haben haben am Freitag das Mistwetter neutralisiert zum Abschluss der 65. Waldheim-Freizeit in Ebingen, und weil die Elternfeste und das Hoffest diesmal – coronabedingt – ins Wasser gefallen waren, wenn auch nur sprichwörtlich angesichts der heißen Sommertage zuvor, nutzten einige Gruppen die Gelegenheit, beim Abschlussgottesdienst in mehreren Zelten noch ein paar Aufführungen zu präsentieren.