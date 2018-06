Albstadt Zum Abschied grüßt die Himmelskönigin

Albstadt-Ebingen. Ein Abschiedskonzert für Pfarrer Andreas Gog, der Anfang Juli in den Ruhestand geht, geben der aus Lautlingen stammende Tenor Johannes Petz sowie der Ebinger Kirchenmusiker Hans-Peter Merz am Sonntag, 24. Juni, ab 18 Uhr in der katholischen Kirche St. Josef.