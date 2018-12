Albstadt Zünden nach Regeln

"Haustiere sollten zum Schutz vor unberechenbaren Schreckreaktionen in der Silvesternacht am besten in der Wohnung oder im Haus bleiben", heißt es außerdem. Auch die sonstigen rechtlichen Vorgaben beim Böllern seien einzuhalten. Silvesterfeuerwerk der Kategorie 2 respektive Klasse II dürfe nur am 31. Dezember und am 1. Januar abgebrannt werden. Ein Bußgeld riskiere, wer sich nicht an diese Vorschrift halte.

Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen verbietet die Stadt grundsätzlich. Was unter "unmittelbarer Nähe" zu verstehen sei, erklärt Michaela Maier nicht in Metern: Ziele seien, Lärm und Brandgefahr zu vermeiden.