Albstadt/Storzingen Züge fallen eine ganze Woche aus

Die Fahrgäste werden gebeten, sich vorab die Fahrkarten an den Automaten und den üblichen Verkaufsstellen zu kaufen, da in den SEV-Bussen keine Fahrscheine verkauft werden. Fahrräder und schwere Elektrorollstühle können außerdem nicht in den SEV-Bussen transportiert werden. Die Fahrpläne befinden sich auf den Aushängen an den Bahnsteigen.

Weitere Informationen: Weitere Informationen sind im Internet unter www.hzl-online.de, www.efa-bw.de und www.bahn.de zu finden. Telefonische Auskünfte erteilt der SWEG-Verkehrsbetrieb Hohenzollerische Landesbahn unter der Telefonnummer 07471/18 06 11.