Albstadt Zucker und Salz

Dass manche teils mehrere hundert Kilometer weit fahren, um dann ein paar Kilometer zu laufen, ein paar Stunden zu rodeln oder über Loipen zu skaten, mag uns Albstädtern unverständlich sein. Weil all jene von uns, die noch nie in einem Ballungsraum gelebt haben, es vielleicht nicht kennen: das Gefühl, im tristen Häusermeer und inmitten von Auto-Strömen zu ersticken, wenn der Winter kalt und grau ist, kein Fleckchen Grün in Reichweite. Die Coronavirus-Pandemie mit ihren Folgen verschärft dieses Gefühl der Enge überdies.

Dennoch muss die Frage erlaubt sein, ob es wirklich solcher Mammut-Touren bedarf, um nicht verrückt zu werden in den eigenen vier Wänden. Je mehr Auto-Kilometer, desto größer die Gefahr eines Unfalls und desto zahlreicher die Verletzten in den Krankenhäusern, wo Ärzte und Pflegekräfte gerade andere Sorgen plagen. Zudem ist die Gefahr, sich mit dem neuartigen Coronavirus anzustecken, selbst bei Bewegung im Freien nicht gebannt: "Die Wahrscheinlichkeit, mit virushaltigen Tröpfchen und Aerosolen in Kontakt zu kommen, ist insbesondere im Umkreis von ein bis zwei Metern um eine mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infizierte Person erhöht", vermeldet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung dazu. Das dürfte vor allem dort der Fall sein, wo Wandergruppen zusammenstehen und sich ein Bierchen oder einen Glühwein genehmigen.