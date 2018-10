Albstadt Zu Wunderwerken des Waagenpfarrers

Philipp Matthäus Hahn war im Jahr 1756 durch die Versetzung seines Vaters, der Pfarrer in Scharnhausen war, nach Onstmettingen gekommen. Er studierte in Tübingen Theologie und wurde 1764 Pfarrer in Onstmettingen. Mit seinem gleichaltrigen Freund Philipp Gottfried Schaudt, dem späteren Schulmeister und Mechanikus, baute Hahn Sonnen- und astronomische Großuhren. Pfarrer Philipp Matthäus Hahn wurde 1770 nach Kornwestheim versetzt.

Der Rundgang führt über drei Stockwerke und der Eintritt ist frei.