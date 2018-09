Albstadt "Zu Stoßzeiten ist es oft schwierig"

Albstadt-Ebingen. Für Daniela Steinhart-Schwab ist klar: "Zentrumsnahe Parkplätze" müssen her, beziehungsweise bisherige müssten erhalten bleiben. Kunden benötigten Parkplätze, die "nah und offen" seien. Der Parkplatz Langwatte – so schön er nach der Sanierung auch sei – sei zu weit entfernt. Die Metzgermeisterin und Inhaberin der Albmetzgerei Steinhart in der Marktstraße 52 kommt zufällig des Weges, als Jannik Nölke und Janek Schreider, Online-Reporter des Schwarzwälder Boten und beide gebürtige Albstädter, sich in der Innenstadt unter Passanten und Anliegern umhören.

Der Anlass: Der komplett sanierte Parkplatz Langwatte am Eingang zum Hufeisen, dem ältesten und engsten Ebinger Wohnviertel, ist seit einigen Wochen voll nutzbar, so dass sich die Zahl der Parkplätze in der Innenstadt um mehr als 70 erhöht hat, bisher aber noch bei weitem nicht ausgelastet. Gleichzeitig wird im Gemeinderat laut darüber nachgedacht, den Beschluss, künftig nur noch Anwohnerparken im Hufeisen zuzulassen, wieder zu kippen, um dem Einzelhandel in der Innenstadt entgegen zu kommen.

Eine Passantin äußert entsprechende Bedenken: Dauerparker blockierten die Kurzzeitparkplätze im Hufeisen, die es bisher dort gibt. Zu Stoßzeiten sei es sehr schwierig, einen Parkplatz zu finden. Sie kritisiert, dass zu wenig kontrolliert werde und Parkverstöße nicht in ausreichendem Maß geahndet würden.