Albstadt Zu Halloween gehört das Tropi den Kindern

Albstadt-Ebingen. In der Disko haben Kinder von sechs bis zwölf Jahren ja sonst keinen Zutritt. bei der Party der "Halloween Kids" jedoch sind sie ausdrücklich erwünscht, denn am Donnerstag, 1. November, ab 14 Uhr gehört das "Tropi" nur ihnen. Für die jungen Gruselmonster, die nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten Zutritt haben, gibt es Süßes – und vielleicht auch Saures? Auf jeden Fall dürfen sie bis 18 Uhr in allen Räumen des "Tropi" tanzen und spielen. Karten kosten fünf Euro im Vorverkauf, sechs Euro an der Tageskasse.