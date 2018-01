Albstadt Ziel ist jetzt eine eigene Lehrwerkstatt

Albstadt-Onstmettingen. Bei der Ausbildungs- und Berufsförderungsstätte Albstadt fand die Mitgliederversammlung statt. Beim Rückblick wurde daran erinnert, dass nun Nicole Volm als Abteilungsleiterin tätig sei. In Rottweil sorge die neue Bereichsleiterin Christiane Behr für frischen Wind. Das Berufsvorbereitungsjahrsowie Fort- und Weiterbildung für Wiedereinsteiger und Sozialarbeit an den Schulen im Zollernalbkreis seien nur einige der Maßnahmen des Gesamtangebots rund um das Thema Bildung. Die Schulsozialarbeit werde weiter ausgebaut. Ein großer Themenpunkt stellte die Zukunft der ABA-Lehrwerkstatt dar. Die bisherige Lehrwerkstatt im Gebäude der IHK in Tailfingen werde aufgelöst. Stattdessen strebe die ABA eine eigene Werkstatt an.