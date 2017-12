Albstadt Zeitweilig geschlossen

Albstadt. In Albstadts Rathäusern gelten zwischen den Jahren geänderte Öffnungszeiten: Die Tourist-Information im Rathaus Albstadt bleibt am ersten und zweiten Weihnachtstag sowie am 1. und 6. Januar geschlossen. Der Schalter der Stadtkasse ist letztmals am Freitag, 29. Dezember, von 8 bis 11.30 Uhr geöffnet und bleibt dann wegen der Jahresabschlussarbeiten bis Mittwoch, 3. Januar, geschlossen.