Albstadt Zeit zum Handeln

Oberbürgermeister Klaus Konzelmann reicht es jetzt: Er ist es leid, den Prügelknaben geben zu müssen für Entscheidungen, die der Gemeinderat getroffen hat. Er will sich nicht abwatschen lassen für das, was im Handels- und Gewerbeverein Albstadt-Ebingen alles nicht passiert ist. Offenbar sind nicht wenige Geschäftsleute dort gar nicht organisiert, wurden 2017 folglich nicht informiert über die Pläne für reines Anwohnerparken und begehren nun dagegen auf. Wie versteht der HGV eigentlich seine Rolle in dieser Diskussion? Vertritt er nur die bei ihm organisierten einzelnen Geschäfte, oder liegt ihm an der Stärkung der gesamten Innenstadt? Sein Ansprechpartner sei nun mal der Verband, darauf hat Konzelmann in der Gemeinderatssitzung hingewiesen. Mit jedem Einzelnen sprechen kann er nicht.

Was nicht nur ihm, sondern auch mehreren Stadträten gewaltig aufstößt, ist die Kritik an den vermeintlichen Auswirkungen eines Beschlusses, der erst 15 Monate, nachdem er gefallen ist, umgesetzt wird – so viel zum Thema, man hätte damit noch warten können. Welche Auswirkungen das sein werden, weiß noch niemand. Vielleicht entdecken die Kurzzeitparker ja, dass sie eine ganze Stunde frei parken dürfen in der Tiefgarage Bürgerturm und im wirklich schön sanierten Parkhaus Bahnhof. Vielleicht entdecken sie, dass sie Zeit sparen, wenn sie dem Parkleitsystem zum nächsten freien Parkplatz folgen, anstatt eine halbe Stunde im Hufeisen nach einem zu suchen, wie Konzelmann angemerkt hat.

Bleibt noch das Problem des Fußweges, der ja heute nicht mehr zumutbar ist. Dass er für Patienten mit Geh- oder Sehbehinderung möglichst kurz ausfallen sollte, ist klar. Sie können allerdings auch weiterhin zu ihrem Arzt in der Marktstraße gefahren werden, und einige Arzt-Parkplätze gibt es auch künftig im Hufeisen, wie im Gemeinderat betont wurde. Wer von der Langwatte oder einer sonstigen Parkfläche in die Marktstraße läuft, passiert dabei allerdings Geschäfte und Cafés, was ihn verlocken könnte, das eine oder andere dort einzukaufen – anders als Kunden, die mit dem Auto zu einem bestimmten Laden fahren, einkaufen und gleich wieder abdüsen. Innenstadtbelebung lautet das Stichwort. Und wenn die Parksuchverkehr-Blechlawine erst einmal aus dem Hufeisen verschwunden sein wird, macht es vielleicht wieder Freude, sich im ältesten Ebinger Wohnviertel aufzuhalten – und dann auch Geld liegen zu lassen.