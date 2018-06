Albstadt Zeichnen in der Natur

Bei schönem Wetter wird direkt in der Natur gezeichnet. Die Ziele sind Fridingen im Donautal, der Lochenstein am Schafberg, Bronhaupten bei Endingen, das Hofgut Oberhausen im Wenzelstein, Zillhausen, die Riedlinger Innenstadt und das Felsenmeer mit möglichem Besuch der Museums Wedel-Kükenthal. Ist das Wetter schlecht, findet die Veranstaltung in der Tagungsstätte Bitterhalde/Tieringen statt. Anmeldungen sind per E-Mail möglich an info@atelier-wiebe.de. Der Preis für den Kurs beträgt für ein bis drei Tage 35 Euro pro Tag, jeder weitere Tag kostet 20 Euro. Eine Materialliste kann bei Wolfgang Wiebe, Telefon 07432/12 8 91, angefordert werden.