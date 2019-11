Albstadt Zehn Traufgänge-Hütten sind geplant

Die Stadt Albstadt (Zollernalbkreis), die aufgrund ihrer Lage am Albtrauf gesegnet ist mit prämierten Wanderwegen, versucht seit 2013, auf diesen Zug aufzuspringen. Jetzt steht ihr "Traufgänge-Hüttenkonzept" kurz vor dem Durchbruch. In dem beliebten Wandergebiet, das aus zehn Traufgängen besteht, allesamt Rundwanderwege zwischen 4 und 17 Kilometern Länge, sollen in drei Jahren zehn Traufgänge-Hütten stehen. In vier der Hütten können Wanderer auch übernachten. An fünf Standorten sind Neubauten geplant, bei fast allen anderen sollen bestehende Gastronomien umgebaut werden.

Das Genehmigungsverfahren ist zäh: Nachdem Gemeinde- und Ortschaftsräte, Naturschützer und Mitglieder des Regionalverbands das Konzept endlich abgenickt hatten, wanderte es "bestimmt noch an die hundertmal zwischen Regierungspräsidium Tübingen und Stadt hin und her", wie der Albstädter Baubürgermeister Udo Hollauer berichtet. Am Ende umfasste der Antrag der Stadt auch fast 1000 Seiten.