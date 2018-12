Albstadt Zehn Jahre besteht der Stützpunkt nunmehr

Somit erhalten Besucher einen Überblick über die vielfältigen Aktivitäten des Arbeitskreises, bekommen einen Einblick in aktuelle Schwerpunkte und dürfen im NTS zuschauen, wie an mathematischen, informationstechnischen, naturwissenschaftlichen und technischen Projekten – also Mint-Projekten – gearbeitet wird.

In zehn Jahren des Bestehens hat der NTS Albstadt ein Netz aus Schulen und Firmen, der Technologiewerkstatt und der Hochschule Albstadt-Sigmaringen gewebt. Zusammen arbeiten alle Beteiligten an den Mint-Projekten.

Anmeldung ist erforderlich bis 6. Dezember unter der Faxnummer 07431/1 06 2 5 18 oder per E-Mail: arbeitskreis-sw-zak@groz-beckert.com.