Albstadt Zahl der Straftaten 2019 gestiegen

Von 2013 bis 2016 war die Kriminalität in Albstadt stetig gesunken, doch seither steigt sie - ebenso stetig - wieder an und erreichte 2019 mit 2278 ein Zehn-Jahres-Hoch: Nur 2010 war die Zahl höher gelegen. 1421 Straftaten wurden aufgeklärt, 48 mehr als 2018, aber da die Zahl der Delikte im Vergleich zum Vorjahr um 236 stieg, fällt die Quote dennoch niedriger aus: 62,4 Prozent stehen 67,2 Prozent im Jahr 2018 gegenüber. Weniger aufgeklärte Straftaten, das bedeutet weniger Tatverdächtige, auch bei den Heranwachsenden oder den Jugendlichen -­ ob sie faktisch braver waren oder sich nur einfach nicht erwischen ließen, darüber enthält sich der Statistiker des Urteils. Auffällig ist, das die Zahl der Kinder, die sich Straftaten zuschulden kommen ließen, gestiegen ist, und zwar sowohl auf Landesebene als auch in Albstadt. Dort waren es 56, drei mehr als 2018.