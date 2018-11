Albstadt XXXL Lutz ist nicht allen willkommen

Hinter der Praxis von "XXXL Lutz", Personal in andere Firmen auszulagern und mit diesen Verträge zu schließen – sie regelten, dass "XXXL Lutz" den Firmen lediglich die Kosten erstatte und ein Prozent als Gewinn obendrauf lege –, vermute Arbeitsrechtler Peter Schüren von der Uni Münster illegale Leiharbeit. "Arbeitnehmerüberlassung" sei in Deutschland jedoch nur in engen Grenzen erlaubt und ansonsten verboten. "plusminus" hat bei der Bundesagentur für Arbeit für mehr als 100 solcher Firmen überprüft, ob sie eine Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung haben. Fehlanzeige. "XXXL Lutz" wird in dem Beitrag freilich auch zitiert: Die Kostenerstattung mit einem Prozent oben drauf sei "eine durchaus auch in anderen Branchen weit verbreitete Handhabung, gegen die nichts einzuwenden ist".