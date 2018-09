Albstadt Wut und Entsetzen nach Gewaltexzess gegen Hund

"Einfach unfassbar und unbegreiflich"

In den Kommentaren zur Meldung auf der Facebookseite des Schwarzwälder Boten schlagen die Wellen hoch: Auf jemanden einzuschlagen, der sich nicht wehren könne, sei grausam, kommentiert eine Leserin: "Egal ob Hund, Mensch oder anderes Tier – so was hat keiner verdient." Es zeige sich immer mehr, dass in der EU ein Hundeführerschein eingeführt werden solle. "Ich mag nicht aussprechen, was ich denke", so ein Facebook-Nutzer. "Einfach unfassbar und dermaßen unbegreiflich" sei es, wie die Menschheit mit Tieren umgehe, schreibt eine andere Nutzerin.

