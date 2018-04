Albstadt WSV-Projekt stößt auf Skepsis

Albstadt-Ebingen. Das Gelände zwischen Lerchen- und Chemnitzer Straße ist überbaut – aber einen Bebauungsplan gibt es dort nicht; das Gebiet ist laut Stadtplanungsamtsleiter eines der wenigen in Albstadt, wo vollendete Tatsachen herrschen: Was dort steht, genießt Bestandsschutz, aber für An- und Neubauten fehlen die Voraussetzungen. Das bedeutet, dass der Firma Boss Lubricants, die floriert und expandieren möchte, die Ärmel zugenäht sind. Der Bebauungsplanentwurf der Stadt sieht vor, das westlich und südlich ans Firmengebäude angrenzende Gelände als eingeschränktes Gewerbegebiet auszuweisen.

Keine Einwände aus dem Gemeinderat – Wirtschaftsförderung muss sein! Vereinsförderung auch – aber hier scheiden sich bereits die Geister. Der Wintersportverein Ebingen (WSV) hat Großes vor: Ebingen soll WLSB-Landesstützpunkt für Ski Alpin und Ski Cross werden. Der Verein will künftig Wintersportvereinen in weitem Umkreis die Möglichkeit bieten, den ganzen Winter über zu trainieren – unter 1000 Metern Höhe ist das naturgemäß nur mit Beschneiungsanlage möglich. Weit und breit verfügt nur ein Wintersportverein über eine solche, nämlich der WSV Ebingen; allerdings wird er sie, um (Kunst)schneesicherheit von Weihnachten bis März garantieren zu können, aufrüsten müssen. Fünf bis acht Lanzen der neuen Generation will der Verein anschaffen, um den Degerwand-Hang für die Dauer eines Skiwinters schneesicher zu machen. Das Materiallager, in dem sie verstaut werden können, muss erst noch gebaut werden; als Standort ist eine Fläche zwischen dem Lifthaus und dem Parkplatz von Boss Lubricants anvisiert.

Vor allem aber braucht der WSV ein Vereinsdomizil vor Ort, dass die Mindestanforderungen an einen Landesstützpunkt erfüllt: Duschen und Toiletten für Mann und Frau, dazu Geschäftszimmer, Sitzungs- und Aufenthaltsraum – so sieht das Raumprogramm des Infrastrukturgebäudes aus, das den bestehenden "Pavillon" ersetzen soll.