Albstadt Wohnen und Kaufen unter einem Dach

Der Entwurf der Albstädter Architektin Katja Staiger sieht ein großes Gebäude mit drei Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss vor. Den größten Teil des Erdgeschosses nimmt der 1250 Quadratmeter große Netto-Markt in Anspruch, der den bestehenden am südlichen Ortsende ersetzt. An ihn schließen zur Hauptstraße hin zwei Ladengeschäfte an, die es zusammen auf 230 Quadratmeter Grundfläche bringen – im einen soll ein Bäcker, im anderen ein Metzger unterkommen, am besten mit integriertem Mittagstisch. Interessenten werden gesucht.