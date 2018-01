Albstadt Woher Licht in die Welt kommt

Das Krippenspiel am Heilig Abend in der katholischen Kirche St. Maria in Onstmettingen sollte eine Antwort auf diese Frage geben: Weihnachten ist das Fest des Lichtes, das die Dunkelheit überwindet, das Angst nimmt und Hoffnung, Liebe und Frieden schenkt. Weihnachten ist das Fest, an dem jedes Jahr unzählige Kerzen an Christbäumen brennen als Symbol für das Licht, das am Heiligen Abend auf die Welt kommt – das Licht Gottes. Genau dieses Licht brachten die Hirten im Krippenspiel aus dem Stall zu den Menschen: zu dem gereizten Schüler, der nur noch Leistung bringen sollte, zu dem Mann, der seine Arbeit verloren hatte, und zu dem Fußballspieler, der wegen seiner Knieverletzung für den Verein uninteressant war. Dass durch dieses Licht, das alle weitertragen sollen, das Leben und die Herzen hell werden, brachten die Akteure voll zum Ausdruck und wurden mit reichem Applaus belohnt.