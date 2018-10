Albstadt Wochenmarkt mit Flair

Seit vielen Jahren sind die Veranstaltungen des Obst- und Gartenbauvereins Onstmettingen bestens frequentiert. So war es auch beim Herbstfest am Samstag in einer voll besetzten Ochsenscheuer. Die Themen wechselten jährlich, erzählte Vorsitzende Gabi Kurz. Heuer hieß das Motto "Auf dem Wochenmarkt". Ein herrlicher Marktstand, ein kleines "Café am Markt" und herbstlich dekorierte Tische waren für die vielen Gäste vorbereitet. "Lasst Euch einfach überraschen, was heute geboten ist", sagte Kurz, die ihren Vorgänger und Ehrenvorsitzenden Kurt Seifried begrüßte.

Gesanglich begann es mit dem Vereinslied "Wenn der Obstbau sich versammelt, ist für ihn ein Freudentag, hier ist jeder hoch willkommen, der sich gerne freuen mag", Alois Stephan begleitete auf dem Akkordeon. Nach einer gemeinsamen Kaffeerunde mit hausgemachten Kuchen standen Jürgen und Gabi Kurz sowie Ingrid Bosch und Andrea Schlagenhauf mit ihren Sketchen und Gedichten immer wieder im Mittelpunkt, sie ernteten dafür viel Beifall.

Der Marktstand hielt hausgemachte Produkte wie Marmeladen, Rotweinzwetschgen, Apfelmus und Schlehensaft im Angebot. Abends wurde noch eine Kartoffelsuppe mit Bauernbrot serviert.