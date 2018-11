Albstadt Wo Theologen auch Schreiner sind

Zum Fest unter dem Motto "..und wenn er die ganze Welt gewönne" zu füllen, begrüßte Hans-Stefan Fiedler die Gäste in der voll besetzten Festhalle, darunter sogar Gemeindeglieder aus Stuttgart. Die "Bickelsberger Band" begleitete das Fest musikalisch und Gemeinschaftspastor Günter Röhm moderierte zusammen mit Jugendleiterin Annika Götz nicht nur, sondern beantwortet auch die Frage eines Gastes nach dem Warum: Seit Jahrzehnten sei die Süddeutsche Gemeinschaft in Sachen Ausbildung mit der Liebenzeller Mission verbunden.

Als Joachim Berger 2005 in Albstadt war, hatte er seine jetzige Frau Mirjam aus Truchtelfingen kennengelernt. Acht Jahre waren sie in Malawi gewesen, um eine Bibelschule aufzubauen und afrikanische Theologen im Dualen System auszubilden: Morgens haben sie Unterricht, ab mittags lernen sie den Beruf des Schreiners als zweites Standbein, und in Blockseminaren widmen sie sich der Landwirtschaft.

Welche Ziele wurden von 1995 bis 2018 im Chisomo-Zentrum erreicht? 309 Männer im Alter von 20 bis 60 Jahren wurden ausgebildet. 177 Frauen lernten in der Bibelschule Lesen und Schreiben. Sieben Kirchen wurden errichtet, 10 666 Schulhefte mit 1000 Kugelschreibern beschrieben, 187 800 Kilogramm Mais geerntet und 1000 Kilogramm Fisch getrocknet. Die große Chisomo-Familie wohnt zusammen. Wie es ihr geht und was ihre Brüder und Schwestern denken, ist in einem Film zusammengetragen, der am Büchertisch zu erwerben war.