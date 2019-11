Albstadt Wo liegt denn nun die Zollern-Alb-Halle?

Die Malteser Rettungswache in Albstadt ist so ein Problemfall: Der Hauptteil des Gebäudes steht auf der Gemarkung Truchtelfingen, der Vorsprung des L-förmigen Gebäudes jedoch in Tailfingen. Auf Nachfrage beim Leiter der Wache, Thomas Linhart, fängt dieser an zu lachen: Die Wache stehe eindeutig in Tailfingen, bekräftigt er.

Wirklich eindeutig? Nach einiger Recherche wird klar, dass es tatsächlich so der Fall ist: An der Gemarkungsgrenze wird aus der Konrad-Adenauer-Straße (Truchtelfingen) die Goethestraße (Tailfingen). Da die Adresse der Rettungswache Goethestraße 102 lautet, liegt sie also bereits in Tailfingen.