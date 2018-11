Albstadt Wissenschaft in der echten Welt

Im Forschungsprojekt "Leonardo" galt es, Ideen für die Effizienzsteigerung in einem komplexen Produktionsumfeld im Hinblick auf Industrie 4.0 zu entwickeln. Vor Vertretern des Kooperationspartners Leonardo Group sowie Produktionsverantwortlichen des beteiligten Unternehmens Werma Signaltechnik erläuterten die Projektteilnehmer ihre Herangehensweise und stellten die Ergebnisse vor.

In den vorangegangenen drei Monaten hatten die Studierenden bei dem schwäbischen Mittelständler eine Wertstromanalyse durchgeführt und die Produktionsprozesse in einem Simulationstool abgebildet. Durch die Analyse der gewonnenen Daten und die Variation diverser Produktionsparameter entwickelten sie daraus verschiedene Szenarien, um anschließend Vorschläge zur Optimierung des Wertstromdesigns abzuleiten und diese in einer Roadmap darzustellen. Für die beteiligten Projektpartner war es "sehr interessant, eine an dere Vorgehensweise zu sehen und die Dinge aus einer anderen Perspektive zu erfahren", sagt Steffen Kroll, verantwortlich für Organisations- und Prozessverbesserung bei der Werma Signaltechnik GmbH. Für die Studierenden bot das Projekt eine gute Gelegenheit, Erfahrungen in einem realen Produktionsumfeld zu sammeln.